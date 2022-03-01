Балтийск, Калининградская область, 1 марта, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Ракетные корабли Балтийского флота (БФ) ВМФ России 28 февраля выполнили электронные пуски ракет по надводным и береговым целям. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) Минобороны РФ.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Малый ракетный корабль «Гейзер» на фоне Кунсткамеры

пресс-служба ЗВО «В морских полигонах Балтийского флота корабельная ударная группа в составе малых ракетных кораблей (МРК) «Одинцово», «Мытищи», «Гейзер» и ракетного катера «Заречный» выполнила электронные пуски из ракетных комплексов «Калибр» и «Малахит» по мишеням, имитирующим отряд боевых кораблей, а также по береговым объектам условного противника».

Отмечается, что для усложнения задачи кораблям ударной группы была искусственно создана сложная помеховая обстановка. Что не помешало им успешно «поразить» все назначенные цели.

В рамках отработки плановых совместных задач экипажи кораблей также провели ряд других учений, в том числе — по постановке различных видов радиоэлектронных помех, по борьбе за живучесть и по противодиверсионной обороне.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области начались учения подразделений морской пехоты и отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота (СФ) по обороне важных военных объектов.