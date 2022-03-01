Благовещенск, 1 марта, 2022, 09:15 — ИА Регнум. В Ивановском муниципальном округе Амурской области в 2021 году начали возводить сельскохозяйственное предприятие, способное вместить 1000 коров. Ферму строят на базе уже действующей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 марта в пресс-службе правительства региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Коровы на пастбище

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В общей сложности после перестройки коровники сельхозорганизации смогут вмещать 2400 голов скота. Предприятие оснастят современной техникой.

Закончить строительство намерены в конце 2022 года. Для жителей муниципалитета на ферме будет создано 84 рабочих места.

Как сообщало ИА REGNUM, сельхозпредприятия Амурской области ждут Госсубсидии на развитие животноводства и инвестиции. В регионе намерены реализовать 13 инвестпроектов на общую сумму более 15 млрд рублей.