Оренбург, 1 марта, 2022, 09:07 — ИА Регнум. В Оренбурге администрацию города в судебном порядке обязали отремонтировать многоквартирный дом, который был построен для переселения граждан из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба Оренбургского областного суда.

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Установлено, что при строительстве дома по ул. Центральной допущены многочисленные недостатки. В настоящее время здание требует капитального ремонта.

Обязанность по устранению допущенных при строительстве дома недостатков районным судом возложена на администрацию Оренбурга, а именно на УЖКХ как на наймодателя жилых помещений.

Судебная инстанция указала на то, что принятые обязательства по договору социального найма жилого помещения перед гражданами многоквартирного дома не выполнены, предоставленные гражданам жилые помещения не отвечают установленным санитарным, пожарным, строительным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства.