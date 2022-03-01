Кабул, , 09:06 — REGNUM Сотрудники службы безопасности афганской провинции Фарах сообщают об обнаружении двух тел.

Наводнение 28.mchs.gov.ru

Ареф Адиль, заместитель пресс-секретаря управления полиции провинции Фарах, сообщил газете «8 Собх», что тела ребёнка и пожилого мужчины были найдены в разных частях провинции.

По его словам, в местности Гуламан близ Давлатабада было обнаружено тело ребёнка, а в уезде Бала-Булук — тело пожилого человека.

Считается, что оба они погибли в результате недавнего наводнения в Фарахе. Тела доставили в провинциальную больницу.