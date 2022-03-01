Уфа, , 09:37 — REGNUM Заместителем главы администрации города Уфы назначен Владимир Жебровский. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба городской администрации.

Портфель Дарья Драй © ИА REGNUM

Сообщается, что Жебровский будет курировать вопросы молодёжной политики, спорта, гражданского общества и кадры.

Он родился в 1981 году в Уфе. Стал выпускником Башкирского государственного университета по специальности «Юриспруденция», а также всероссийского заочного финансово-экономического института по специальности «Финансы и кредит».

Порядка десяти лет отработал в администрации главы Башкирии, курировал вопросы местного самоуправления.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что советник главы Башкирии по вопросам развития общественного пространства и городской среды Ольга Сарапулова была освобождена от занимаемой должности.