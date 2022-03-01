Баку, , 09:06 — REGNUM Азербайджан временно прекращает поставлять грузы на Украину из-за начавшейся там спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщил агентству Report представитель Азербайджана в межправительственной комиссии транспортного коридора Европа — Кавказ — Азия (ТРАСЕКА) Руфат Байрамов.

Груз Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Ситуация очень напряженная. Деятельность портов практически прекратилась. В настоящее время украинская сторона не отправляет грузы и не принимает новые грузы», — сказал Байрамов.

Он добавил, что ведётся работа по вывозу с территории Украины азербайджанских автомобилей и водителей.

Стоит отметить, что ТРАСЕКА является часть проекта «Новый шёлковый путь». Украина присоединилась к этому транспортному коридору в 2019 году.

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