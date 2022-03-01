Пекин, 1 марта, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Страховой сектор Китая поддерживал стабильную работу в прошлом году, при этом коэффициент достаточности платежеспособности оставался в соответствующем диапазоне, сообщил банковский и страховой регулятор страны, сообщает агентство Синьхъуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным Комиссии по регулированию банковской деятельности и страхования Китая, средний коэффициент совокупной платежеспособности 179 страховщиков, рассмотренных на совещании регулирующих органов, к концу 2021 года составил 232,1%

По данным комиссии, их средний коэффициент базовой платежеспособности достиг 219,7%. В частности, средний коэффициент совокупной платежеспособности компаний по страхованию имущества, компаний по страхованию жизни и перестраховочных компаний составил 283,7%, 222,5% и 311,2% соответственно.

Комиссия заявила, что будет решительно защищать от системных финансовых рисков и способствовать качественному развитию страховой отрасли. Коэффициент платежеспособности является ключевым показателем для оценки способности страховщика выполнять свои долговые и другие обязательства.