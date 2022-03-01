Ташкент, 1 марта 2022, 09:04 — REGNUM В Наманганской области Узбекистана задержали чиновника, подозреваемого в получении крупной взятки. Об этом 1 марта сообщает Подробно.уз.
По версии следствия, подозреваемый за взятку должен был выделить землю под строительство многоэтажки. Задержанный является специалистом Давлатабадского районного отдела Главного управления строительства Наманганской области.
«Мужчина задержан с поличным при получении от предпринимателя 200 тысяч долларов, — говорится в публикации. — Взамен через своих должностных знакомых он обещал устроить оформление земельного участка на территории Давлатабадского района и получение разрешения на строительство на нем многоэтажного дома и производственного объекта».
Ведется следствие.