Ташкент, 1 марта, 2022, 09:04 — ИА Регнум. В Наманганской области Узбекистана задержали чиновника, подозреваемого в получении крупной взятки. Об этом 1 марта сообщает Подробно.уз.

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По версии следствия, подозреваемый за взятку должен был выделить землю под строительство многоэтажки. Задержанный является специалистом Давлатабадского районного отдела Главного управления строительства Наманганской области.

«Мужчина задержан с поличным при получении от предпринимателя 200 тысяч долларов, — говорится в публикации. — Взамен через своих должностных знакомых он обещал устроить оформление земельного участка на территории Давлатабадского района и получение разрешения на строительство на нем многоэтажного дома и производственного объекта».

Ведется следствие.