Омск, , 09:04 — REGNUM В Омске 1 и 2 марта ожидаются сильный ветер и осадки. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города, ссылаясь на информацию Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Метель Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

По данным синоптиков, 1−2 марта в Омске прогнозируются небольшие, местами умеренные снегопады, ветер с порывами 16−19 м/с. В отдельных районах ожидаются метель, налипание мокрого снега, гололёд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре 1 марта ожидается ураганный ветер с порывами 21 м/с.

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