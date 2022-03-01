Нью-Йорк, США, , 09:02 — REGNUM В большинстве городов Украины системы жизнеобеспечения населения функционируют, острых гуманитарных проблем на территориях страны, переходящих под контроль России, нет. Об этом в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

Василий Небензя Un.org

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«Острые проблемы сохраняются лишь в городах, в которых украинской властью был отдан преступный и безответственный приказ о раздаче оружия любому желающему, включая уголовников, специально для этого выпущенных из тюрем», — подчеркнул российский дипломат.

Он добавил, что в таких населённых пунктах происходят массовые случаи грабежей, убийств и мародерства, информации о которых достаточно в соцсетях.

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«Есть там и обращение ряда глав администраций с призывом к украинским властям остановить это безумие. При этом фиксируем множество случаев, когда впоследствии жертвы вооружённых мародеров и бандитов бессовестно выдаются за якобы погибших от рук неких российских диверсионных групп», — указал постпред.

Он также подчеркнул, что ситуация на Украине вызывает самую серьёзную озабоченность у всех, потому что страдают «простые люди, которые сегодня фактически оказались заложниками украинских радикалов и националистов, любой ценой цепляющихся за власть». Небензя отметил, что после ухода радикалов местные органы власти действуют в обычном режиме, оказывая населению все необходимые услуги, а система жизнеобеспечения населения функционирует.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции Вооружённых сил РФ по защите ДНР и ЛНР от украинской агрессии. Как подчеркнул глава государства, цель операции — защита людей, которые уже восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. В Минобороны РФ заявляют, что ракетные, авиационные или артиллерийские удары не наносятся по населённым пунктам Украины, поэтому гражданскому населению ничто не угрожает.