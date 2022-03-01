Канберра, , 09:01 — REGNUM До десяти человек возросло число погибших из-за масштабных наводнений на восточном побережье Австралии. Как указал 1 марта на пресс-конференции в Канберре премьер-министр страны Скотт Моррисон власти выделят пострадавшим от разгула стихии компенсации.

Наводнение Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Жители 26 пострадавших от наводнения районов в штатах Квинсленд и Новый Южный Уэльс могут подать заявку на финансовую помощь от властей Содружества с 1 марта. Они могут получить пособие в размере 1 тыс. австралийских долларов ($724 — ред.) на каждого взрослого и 400 австралийских долларов ($289,6 — прим. ред.) на ребенка», — приводит его слова ТАСС.

Также отмечается, что власти Австралии ожидают, что за федеральными выплатами будут обращаться жители 15 пострадавших от наводнения городов штата Квинсленд и 11 населенных пунктов штата Новый Южный Уэльс, в котором под водой оказалась большая часть домов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что в общей сложности 3635 жителей индонезийской провинции Ачех были эвакуированы из-за наводнения.