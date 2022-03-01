Оренбург, 1 марта, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области по факту хранения на складе крупной партии немаркированных фруктов возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Яблоки

Установлено, что на плодовоовощной базе хранились 14,8 тонн яблок без маркировки общей стоимостью 1,2 млн рублей. Фрукты планировались к продаже.

Уголовное дело возбуди по материалам прокурорской проверки. Правоохранители усмотрели признаки преступления по части 3 статьи 171.1 УК РФ («Хранение продовольственных товаров с целью сбыта без маркировки»).