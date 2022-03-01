Улан-Удэ, , 08:57 — REGNUM Власти Бурятии опровергли информацию об остановке операций по банковским картам. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, по ситуации на 1 марта, все отделения банков работают в штатном режиме.

Отделение Банка России — Национальный банк по Республике Бурятия Правительство Бурятии

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В минэкономики республики напомнили, что для обеспечения ликвидности Банк России будет непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях.

«Российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени», — отметили в правительстве.

Также в обычном режиме работают банковские сервисы, а передачу финансовых сообщений внутри страны обеспечивает Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее страны ЕС ввели санкции против ряда российских банков в связи со специальной военной операцией на Украине.

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