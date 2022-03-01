Уфа, 1 марта, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

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Сообщается, что утром 1 марта на перекрестке улиц М. Джалиля и Левитана столкнулись автомобили Suzuki СХ 4 и Renault LOGAN.

В результате этого ДТП получил не совместимые с жизнью травмы пассажир, ехавший в автомашине Renault LOGAN, пострадали два человека.

Спасатели деблокировали погибшего. Информация оперативная, подлежит уточнению.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате массового ДТП загорелся автомобиль.