В Уфе в результате ДТП погиб один человек
Уфа, 1 марта, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
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ДТП
Сообщается, что утром 1 марта на перекрестке улиц М. Джалиля и Левитана столкнулись автомобили Suzuki СХ 4 и Renault LOGAN.
В результате этого ДТП получил не совместимые с жизнью травмы пассажир, ехавший в автомашине Renault LOGAN, пострадали два человека.
Спасатели деблокировали погибшего. Информация оперативная, подлежит уточнению.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате массового ДТП загорелся автомобиль.