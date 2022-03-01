Москва, , 08:56 — REGNUM В Москве в 2021 году самозанятые перечислили в бюджет 4,8 млрд рублей налога на профессиональный доход. Это в четыре раза больше, чем в 2020 году, сообщается на портале мэра столицы.

За работой Александр Погожев © ИА REGNUM

На 1 января 2022 года в Москве зарегистрированы 866,6 тыс. самозанятых (23% от общего самозанятых в России). За год их число увеличилось на 80%. Больше всего самозанятых в таких сферах как доставка, строительство, аренда квартир, маркетинг и реклама.

Общий доход самозанятых Москвы с начала 2019 года составил 318 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом прошлого года в 2,6 раза. На Москву приходится 38% от дохода, полученного всеми самозанятыми в России.

Как сообщало ИА REGNUM, портал «Малый бизнес Москвы» (МБМ) проводит обучение самозанятых граждан.

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