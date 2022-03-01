Кемерово, , 08:59 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 1 марта, медицинскую помощь получают 16 343 пациента с COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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За прошедшие сутки было выявлено 796 случаев заражения коронавирусом, пять пациентов скончались, 1024 человека выздоровели.

Всего в регионе было зарегистрировано 145 285 случаев заражения коронавирусом, 126 820 человек выздоровели, 2122 пациента скончались.