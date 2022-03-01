Москва, , 08:55 — REGNUM Сегодня, 1 марта, в России вступил в силу закон, который позволит создавать в России прижизненные наследственные фонды, сообщает ИА REGNUM.

Павел Крашенинников Duma.gov.ru

«В законе предусматривается возможность создания не только наследственных («посмертных») фондов, но и «прижизненных» личных фондов, создаваемых и действующих при жизни учредителя, и продолжающих существовать после его смерти. Преимущество таких фондов в том, что учредитель может сам проконтролировать процесс создания фонда, отрегулировать его деятельность и минимизировать возможные риски», — отметил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Выгодоприобретателями личного фонда могут быть любые лица, за исключением коммерческих организаций. Учредитель личного фонда не может быть выгодоприобретателем, если иное не предусмотрено уставом фонда.

Права выгодоприобретателя личного фонда не могут переходить к другим лицам. На права выгодоприобретателя не может быть обращено взыскание по обязательствам выгодоприобретателя.

Личный фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей целям, определенным уставом личного фонда, и необходимой для достижения этих целей. Для осуществления предпринимательской деятельности личный фонд вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них.

Что касается существующих в настоящее время фондов, которые преследуют благотворительные, культурные, образовательные или иные социальные, общественно полезные цели, то они получают в ГК РФ новое наименование — «общественно полезные фонды».

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