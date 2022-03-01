Вашингтон, , 08:54 — REGNUM В текст речи президента США Джо Байдена, подготовленную для ежегодного послания в конгрессе, из-за ситуации на Украине внесли изменения, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Отмечается, что после начала военной спецоперации России на Украине администрация главы Белого дома переделала текст речи, сделав в ней акцент на «серьезный кризис, стоящий перед Западом».

В своем послании президенты США представляют свое видение ситуации в стране, указывают приоритетные направления внешней и внутренней политики.