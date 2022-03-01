Чита, 1 марта, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 1 марта 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 146 363 (+1289 за минувшие сутки). Это на 194 меньше, чем сутками ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Вместе с тем 118 118 пациентов (+1101 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв составляет уже 2498 человек (+7 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 153 (-31 за сутки) находятся в тяжёлом состоянии, 21 пациент подключен к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+3 за сутки).

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