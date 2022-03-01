Уфа, 1 марта, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Завод по производству современных газовых баллонов для нужд транспортных средств намерены построить в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Bungora Тороидальный газовый баллон в легковом автомобиле

Сообщается, что Минэкономразвития России включило инвестора в реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Благовещенск» Башкирии.

Предприятие намерено создать завод по производству современных газовых баллонов различной емкости для нужд транспортных средств.

«Запуск производства позволит обеспечить растущий спрос на качественную продукцию, а также реализацию государственных программ по переходу автотранспортных средств на газомоторное топливо, решению экологических проблем региона путем перехода на более экологичный вид топлива», — приводит пресс-служба слова премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова.

Отмечается, что каждый год предприятие планирует выпускать до 18,2 тысяч баллонов. Реализовывать проект планируется в 2022—2031 годах. На его реализацию планируется направить более 800 млн рублей и создать 71 рабочее место. Инвестор намерен построить производственный цех общей площадью в 14 тысяч кв. метров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии могут построить завод по производству корпусной мебели.