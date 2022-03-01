Хабаровск, , 08:58 — REGNUM В Хабаровске завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Хабаровского района, который обвиняется причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД региона.

Ферма. Майнинг Xiangfu

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Установлено, что в марте 2021 года в полицию обратился представитель одного из энергоснабжающих предприятий Хабаровска с заявлением о причинении организации ущерба в особо крупном размере.

Силовики в ходе операций и расследований задержали обвиняемого. Следователи выяснили, что в течение трех месяцев фигурант использовал безучетную электроэнергию. Для этого он незаконно подключился к линии электропередач, проложив кабели от трансформаторной подстанции к зданию, в котором находилась его майнинговая ферма по генерации криптовалюты. Комнату для заработка обвиняемый оборудовал на территории деревообрабатывающего предприятия, принадлежащего его сестре. Эти действия позволили использовать ресурс круглосуточно в значительных объемах, минуя приборы учета.

В ходе обыска сотрудники полиции изъяли около 220 устройств для майнинга.

Ущерб, причиненный энергоснабжающей компании, составил более 2 млн 750 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд, криптовалютчик возместил ущерб в полном объеме, ему грозит максимальное наказание — до пяти лет лишение свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане пресечена деятельность двух незаконных майнинг-ферм по производству криптовалюты. Они были оборудованы на территории Кизлярского района. Было похищено электроэнергии на 30 млн рублей.