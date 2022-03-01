Новосибирск, , 08:51 — REGNUM В Новосибирской области утвердили концепцию празднования 85-летнего юбилея региона. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».

Бренд «Новосибирь-85» Телеграм-канал «Новосибирь»

Отмечается, что в течение года будут проходить культурные и спортивные мероприятия. В настоящее время создается интернет-платформа с информацией о главных событиях юбилея. Основные мероприятия запланированы на осень.

Уточняется, что основной акцент сделан на том, что Новосибирская область — это новая, современная Сибирь.