Пермь, , 08:49 — REGNUM В Пермском крае за неделю (21 — 27 февраля) зарегистрировано 22 488 случаев ОРВИ и гриппа, что на 37% ниже показателя прошлой недели. На 10 тыс. населения приходится 86,2 факта заболеваемости. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

ОРВИ Ptzgovorit.ru

Превышение эпидемического порога зафиксировано среди взрослого населения. Наиболее высокий уровень заболеваемости наблюдается в городе Кунгуре, Горнозаводском и Александровском районах.

Эпидемия гриппа и ОРВИ идет на спад. Добавим, в период с 7 по 13 февраля в Прикамье регистрировали 44 962 случая ОРВИ и гриппа, с 14 по 20 февраля — 35 759 фактов. В ряде школ и детских садов действовал карантин.