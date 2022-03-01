Курган, , 08:49 — REGNUM В правительство Курганской области на должность заместителя директора департамента информационной и внутренней политики с 1 марта 2022 года назначена Александра Малыгина. Об этом сообщил в своём телеграм-канале пресс-секретарь главы Зауралья Александр Тетерин.

Александра Малыгина Пресс-служба губернатора Курганской области

Напомним, ранее Александра Малыгина успешно возглавляла пресс-службу департамента здравоохранения Тюменской области. Её уход с поста в конце января удивил многих тюменцев.

«Очень неожиданная новость. Александра фактически поставила на ноги связь со СМИ такого проблемного хозяйства, как депздрав», — писал телеграм-канал «Наш город».

«Любому человеку, даже такому железному, как Александра Малыгина, требуется отдых и смена деятельности. Удачи на новом месте», — напутствовал известный тюменский журналист Артём Кушнир.

Тюменцы в социальных сетях отмечают, что профессионализм Александры Малыгиной непременно пригодится соседнему региону и желают ей успехов в дальнейшей деятельности на курганской земле.