Нур-Султан, , 08:47 — REGNUM Бывший председатель Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Нурлан Нигматулин 1 марта выведен из политсовета правящей в стране партии «Нур-Отан» («Свет Отечества») решением внеочередного съезда указанной политической силы.

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«На ваше рассмотрение вносится вопрос о выведении из политического совета партии членов партии Оспанбека Алсеитова (экс-директора ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» — ред.) и Нурлана Нигматулина, а также введении в его состав следующих членов партии: премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, руководителя администрации президента Казахстана Мурата Нуртлеу», — заявил в ходе съезда исполнительный секретарь партии «Нур-Отан» Асхат Оралов.

После этого делегаты внеочередного съезда правящей партии Казахстана поддержали это решение.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта председатель Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Нурлан Нигматулин обратился в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) республики с заявлением о досрочном прекращении своих полномочий.