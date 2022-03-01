Сеул, 1 марта, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Южная Корея остается открытой для диалога с Японией. Об этом заявил президент страны Мун Чжэ Ин в ходе выступления на торжественной церемонии по случаю 103-й годовщины Первомартовского движения за независимость.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

Глава государства подчеркнул, что две страны «должны преодолеть проблемы прошлого и двигаться к сотрудничеству».

Мун Чжэ Ин отметил, что Сеул всегда открыт для диалога и совместной работы над различными региональными и глобальными проблемами, такими как пандемия коронавируса, изменение климата и цепочки поставок.

Он акцентировал внимание на том, что Япония может стать «страной, которой доверяют», только если она «сочувствует страданиям народа соседней страны». Мун Чжэ Ин призвал Японию «оглянуться на свою историю и смиренно принять её уроки».

Напомним, что отношения между Сеулом и Токио обострились в 2019 году, когда Япония ввела ряд экспортных ограничений в ответ на постановление Верховного суда Южной Кореи, обязавшего японские компании выплатить компенсации жертвам принудительного труда.