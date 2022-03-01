Кишинёв, , 08:45 — REGNUM Правительство Литвы приняло решение выделить Молдавии €750 тыс. на содержание беженцев с Украины. Об этом сообщает пресс-служба молдавского правительства.

Беженцы Alalam.ir

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

Сообщается, что этому предшествовал телефонный разговор между премьер-министром Молдавии Наталией Гаврилицей и главой правительства Литвы Ингридой Шимоните. Они обсудили поток беженцев.

С начала спецоперации по защите Донбасса на Украине в Молдавию прибыло 70 тыс. украинских граждан. Их размещают в Кишинёве и других регионах. Для беженцев разворачивают палаточные городки.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика готова принять всех, кто прибудет с Украины. При этом Гаврилица сказала, что беженцы — это основная угроза для Молдавии в связи с событиями на Украине.

Читайте ранее в этом сюжете: Санду: Молдавия готова принять всех граждан Украины