Пермь, , 08:40 — REGNUM Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) планирует вернуть студентам очное обучение. Тelegram-канал вуза сообщает, что руководство ПГНИУ готовит соответствующий приказ.

Дистанционное образование Donald.ru

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Ректор университета Дмитрий Красильников в своём Instagram-аккаунте проинформировал о том, что с 9 марта 2022 года большая часть студентов ПГНИУ вернётся к очному формату обучения.

Стоит отметить на дистант пермский университет перешел с 31 января 2022 года. Причиной стал высокая заболеваемость коронавирусной инфекцией в регионе.