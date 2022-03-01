Уфа, 1 марта, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Проект «Южные ворота», который представляет собой комплекс сооружений в Кировском районе Уфы, позволяющий решить вопрос транспортной доступности новых городских микрорайонов, планируют реализовать в несколько этапов за счёт использования инфраструктурного кредита в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

ru.torange.biz Строительство дороги

Данный вопрос был рассмотрен на совещании в правительстве региона в формате «Транспортный час».

Отмечается, что на первом этапе планируют реконструировать улицу Пугачёва и построить улицу генерала Рыленко с транспортной развязкой и выездом на улицу Пугачёва. На реализацию этого этапа планируется направить 8,9 млрд рублей. Начать реализовывать проект намерены в мае 2022 года, а завершить его планируют до конца 2023 года. Для проезда через реконструируемые участки будет обустроена временная объездная дорог. На реализацию второго этапа намерены направить 24,7 млрд рублей. Этот этап предполагает прокладку в микрорайоне Кузнецовский затон южного обхода от улицы Пугачёва до автотрассы Уфа-Аэропорт с мостом через реку Белую. Проектирование этих сооружений планируют начать в 2022 году, а возведение — в 2024 году.

«Это очень важный для города объект. Мы создаём современную дорожную инфраструктуру для развития Уфы в долгосрочной перспективе. Необходимо чётко соблюдать сроки реализации всех этапов работ, чтобы вовремя ввести в эксплуатацию новые дороги», — приводит пресс-служба слова главы Башкирии Радия Хабирова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии поручил усилить работу по устранению ям на дорогах региона.