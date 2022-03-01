Вашингтон, 1 марта, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) намерено сохранить сотрудничество с российской государственной корпорацией «Роскосмос» для обеспечения безопасной работы Международной космической станции (МКС). Об этом 28 февраля сообщил представитель NASA Дэниел Хуот.

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«NASA продолжает взаимодействовать со всеми международными партнерами, в том числе с госкорпорацией «Роскосмос» для продолжения безопасной работы МКС», — приводит его слова РИА Новости.

Также представитель NASA уточнил, что в данный момент не запланировано никаких изменений в работе агентства по поддержанию работы на орбите и поддерживающих ее наземных службах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозинв ироническом ключе прокомментировал идею Европейского космического агентства (ЕКА) запускать спутники в космос на европейских ракетах.