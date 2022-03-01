Вашингтон, , 08:38 — REGNUM Соединенные Штаты не исключают в принципе контактов между американским президентом Джо Байденом и главой России Владимиром Путиным, но считают, что сейчас момент для этого неподходящи. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Джен Псаки (сс) U.S. Department of State

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Так, на брифинге для журналистов Псаки отметила, что Белый дом не исключает такой ситуации.

«Просто момент для этого неподходящий… для президента США говорить с президентом страны, вторгающейся в суверенное государство», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Псаки заявила, что Соединенные Штаты будут готовы обсуждать отмену санкций против России, если Москва примет меры по деэскалации ситуации.

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