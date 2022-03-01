Москва, 1 марта, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Москва стала лауреатом всероссийской туристической премии Russian Travel Awards. Столица победила в категории «Лидер делового туризма», сообщается на портале мэра столицы.

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Ещё наградой отмечен совместный проект Москвы и Санкт-Петербурга «Два города — миллион впечатлений». Проект назван лучшим межрегиональным туристическим проектом в 2021 году.

Проект, запущенный в 2021 году, предлагает туры выходного дня и туры продолжительностью 5−6 дней. Главный акцент — нестандартные объекты, локации, тематические предложения (шопинг, новогодние туры и др.).

ИА REGNUM сообщало, в 2021 году Москву удостоили престижных наград в сфере цифровизации, туризма и развития креативных индустрий.

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