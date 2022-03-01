Екатеринбург, 1 марта, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В Верхнепышминском механико-технологическом техникуме «Юность» наградили победителей и призеров X открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Фото предоставлено пресс-службой УГМК Photo 2022-03-01 12-09-37

X Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) проходил в Свердловской области с 11 по 18 февраля 2022 года. В соревнованиях приняли участие более 1200 конкурсантов из числа студентов и школьников Свердловской области. Чемпионат был организован на 23-х площадках профессиональных образовательных организаций Свердловской области. Студенты основной возрастной группы с 16 до 22 лет соревновались по 98 компетенциям, а юниоры возрастной группы до 16 лет — по 32 компетенциям.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК Photo 2022-03-01 12-09-36

Активное участие в чемпионате приняли студенты Верхнепышминского механико-технологического техникума «Юность» и Уральского государственного колледжа им. И.И. Ползунова. Колледж и техникум — партнеры Уральской горно-металлургической компании по подготовке студентов для организаций УГМК по востребованным специальностям. Соглашение между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, Уральской горно-металлургической компанией, Верхнепышминским механико-технологическим техникумом «Юность» и Уральским государственным колледжем им. И.И. Ползунова было подписано в феврале 2019 года.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК Photo 2022-03-01 12-09-36

Все учащиеся проходили подготовку к соревнованиям в современных мастерских этих образовательных учреждений, модернизированных УГМК.

«Благодаря участию Уральской Горно-Металлургической компании в реализации совместных с Правительством Свердловской области проектов техникум «Юность» имеет современные площадки для подготовки студентов к чемпионатам «Молодые профессионалы» (Worldskils Russia) и формирует сами соревновательные площадки по ряду компетенций», — подчеркнул директор этого учебного заведения Виталий Лобастов.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК Photo 2022-03-01 12-09-37

В результате восемь студентов и кадетов техникума «Юность» стали победителями чемпионата по следующим компетенциям:

— «Обслуживание грузовой техники» — Даниил Платов, 1 место;

— «Сварочные технологии» — Никита Пастухов, 1 место;

— «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» — Михаил Новокшанов, 1 место;

— «Лабораторный химический анализ» — Екатерина Бузмакова, 3 место.

Одна из призеров WorldSkills — студентка 3 курса техникума «Юность» отличница Екатерина Бузмакова обучается по договору о целевом обучении с АО «Уралэлектромедь» по специальности «Аналитический контроль качества химических соединений». С 1 марта 2022 года ее кандидатура утверждена на получение стипендии имени Александра Анатольевича Козицына.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК Photo 2022-03-01 12-09-37

В категории «Юниоры» (учащиеся кадетской школы) лучшими стали:

— — Артур Гизатуллин, 3 место — «Сварочные технологии»;

— Алмаз Латыпов, 3 место «Лабораторный химический анализ».

20 студентов Уральского государственного колледжа им. И.И. Ползунова также стали победителями и призерами чемпионата по компетенциям:

— «Электромонтаж»;

— «Кровельные работы»;

— «Сетевое и системное администрирование»;

— «Банковское дело»;

— «Рекрутинг»;

— «Финансы».

Фото предоставлено пресс-службой УГМК Photo 2022-03-01 12-09-37

»Все участники чемпионата продемонстрировали свои умения эффективно решать поставленные задачи, использовать современные оборудование и технологии, готовность к работе в реальном секторе экономики. От души поздравляю победителей, желаю всем успехов в освоении выбранной специальности и организации своей профессиональной деятельности!» — отметил директор Уральского государственного колледжа им. И.И. Ползунова Андрей Козлов.