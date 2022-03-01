Южно-Сахалинск, , 08:36 — REGNUM На Сахалине в Корсаковском районе 1 марта от берега оторвало льдину, на которой находятся около 40 рыбаков, написало со ссылкой на очевидцев ИА Сах.ком.

Рыбак на льду

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Люди, находящиеся на льдине, пытаются спасти свои снегоходы, ищут узкие места в трещине, чтобы перебраться на берег.

К месту происшествия уже выдвинулись спасатели, сотрудники ГИМС и оперативные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине 25 февраля в районе села Стародубское с дрейфующей в море льдины удалось перевезти на берег 71 человека.