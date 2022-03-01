Улан-Удэ, , 08:35 — REGNUM Единственным регионом России, где восточная медицина сертифицирована и аккредитована Минздравом, а также прописана в ОМС, является Бурятия. Об этом заявил глава республики Алексей Цыденов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Корень женьшеня

По его словам, в число особенностей байкальской территории входят лекарственные растения с высокой концентрацией активных веществ, которые могут использоваться для производства новых БАДов и лекарств.

«И методики и способы лечения с использованием восточной медицины, повторюсь, вписаны в ОМС. И те наработки, которые есть у Бурятского научного центра СО РАН и в республике, уже позволяют нам сегодня запускать новые препараты», — отметил он.

Последнее Алексей Цыденов считает особенно важным в постковидный период, поскольку они имеют общие реабилитирующие и восстанавливающие свойства.