Брюссель, , 08:33 — REGNUM Европейский союз в новом санкционном перечне назвал украинский Львов российским городом. Об этом следует из официального заявления ЕС.

Флаг ЕС

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Так, в карточке одного из попавших под ограничения российского олигарха Михаила Фридмана в графе «место рождения» указано: «Львов, Россия».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что если ЕС «не остановит президента России Владимира Путина с помощью дипломатии и санкций, то на месте Украины могут оказаться и другие страны».