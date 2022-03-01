Бишкек, 1 марта, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Национальный банк Киргизии с 1 марта повысил учётную ставку (ключевую ставку) с 8,5% до 10,0%. Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

пресс-служба Нацбанка Киргизии «Правление Национального банка Киргизской Республики 28 февраля 2022 года приняло решение повысить учётную ставку (ключевую ставку) на 150 базисных пунктов до 10,0%. Решение вступает в силу с 1 марта 2022 года».

По мнению экспертов регулятора, экономика страны в настоящее время «продолжает восстановление после кризиса, связанного с распространением COVID-19». На экономические процессы в республике также негативно влияет «рост геополитических рисков в мире». По данным на февраль 2022 года, инфляция в Киргизии в годовом выражении составила 10,6%. При этом ситуация на финансовом рынке страны «остаётся стабильной».

Как сообщало ИА REGNUM, Национальный банк Киргизии не давал коммерческим банкам и обменным пунктам никаких указаний или рекомендаций об ограничении операций с иностранной валютой.