Бишкек, 1 марта, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Национальный банк Киргизии с 1 марта повысил учётную ставку (ключевую ставку) с 8,5% до 10,0%. Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора страны.

Иван Шилов ИА REGNUM
Киргизия
«Правление Национального банка Киргизской Республики 28 февраля 2022 года приняло решение повысить учётную ставку (ключевую ставку) на 150 базисных пунктов до 10,0%. Решение вступает в силу с 1 марта 2022 года».
пресс-служба Нацбанка Киргизии

По мнению экспертов регулятора, экономика страны в настоящее время «продолжает восстановление после кризиса, связанного с распространением COVID-19». На экономические процессы в республике также негативно влияет «рост геополитических рисков в мире». По данным на февраль 2022 года, инфляция в Киргизии в годовом выражении составила 10,6%. При этом ситуация на финансовом рынке страны «остаётся стабильной».

Как сообщало ИА REGNUM, Национальный банк Киргизии не давал коммерческим банкам и обменным пунктам никаких указаний или рекомендаций об ограничении операций с иностранной валютой.