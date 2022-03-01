Иркутск, 1 марта, 2022, 08:32 — ИА Регнум. В Приангарье, где проводятся масштабные мероприятия по приведению в безопасное состояние наиболее сложных объектов промышленной площадки усольского «Химпрома», решено уделять особое внимание развитию биотехнологий для аграрного сектора и сфокусируется на создании новой экономики Усолье-Сибирского в виде Центра зеленой химии. Подробности с совещания НОЦ «Байкал» сообщил 1 марта в своём телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

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Было одобрено создание двух рабочих групп. Первая примет участие в проекте газоснабжения на юге региона. Его рассматривают, как совокупность энергетических и газохимических задач для экономики: газ — не только как топливо, но и химическое сырье для крупных производств Саянска, Ангарска и потенциально Усолья.

Вторая группа займется комплексным исследованием сейсмостойкости и сейсмобезопасности региона в комплексе с созданием новых строительных материалов и технологий повышенной сейсмоустойчивости.

«НОЦ «Байкал» является совместным проектом Иркутской области и Республики Бурятия. Мы являемся своеобразными воротами из Азии в Европу, и это конкурентное преимущество мы постараемся максимально использовать», — пояснил губернатор. По его словам,

во все времена особой дипломатической функцией в мире была наделена именно наука. О! бъективность научных знаний, наличие неоспоримых фактов всегда позволяли ученым понимать друг друга и преодолевать любые разногласия. Уверен, что ставка на развитие собственной науки в это непростое для страны время должна быть максимальна», — подчеркнул Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, Усолье-Сибирское превратилось в зону экологического бедствия после того, как закрылось градообразующее предприятие «Усольехимпром». Значительная часть химических веществ производства, копившихся десятилетиями, была помещена в подземные резервуары, ёмкости, оставлена в зданиях цехов и вспомогательных помещениях.

В октябре 2021 года сообщалось о ликвидации всех двенадцати опасных скважин рассолопромысла.

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