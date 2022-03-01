Горловка, ДНР, , 08:31 — REGNUM В результате обстрела со стороны украинских военных в городе Горловка Донецкой Народной Республики один из снарядов попал в квартиру в жилом доме. Об этом 1 марта сообщил Горловки Иван Приходько.

Стела при въезде в Горловку Dan-news.info

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«В Горловке по ул. Болотникова, 9 (4 подъезд) зафиксировано прямое попадание украинского снаряда в одну из квартир на пятом этаже. Также в результате обстрела жилого массива «Комсомолец» пострадало остекление здания поликлиники», — написал мэр в телеграм-канале.Кроме того, в посёлке Гольмовский на территории автокооператива «Союз» обнаружен неразорвавшийся снаряд. По улице Сродникова, 67 зафиксировано попадание в дом.

Также Приходько опубликовал фотографии последствий попадания украинских снарядов в два дома по улице Кирова в Горловке.

«В результате обстрела одна из жительницы получила контузию», — уточнил он.

Также, по его словам, осколочные ранения в результате попадания снаряда по ул. Дубинина, 6 получили двое горожан, они доставлены в больницу.

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Также украинские снаряды попали в два дома по улице Болотникова.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным представительства ДНР в СЦКК на 1 марта, украинские боевики в течение 15 минут обстреляли город Горловка и посёлок Зайцево Южное в Донецкой Народной Республике. При обстреле украинские каратели использовали миномёты и артиллерию калибром 152 мм. Всего по этим населенным пунктам ДНР с украинской стороны выпустили 14 мин и восемь снарядов. Сведений о причиненном ущербе и пострадавших не поступало.

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