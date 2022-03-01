Новосибирск, , 08:38 — REGNUM В Новосибирской области в ближайшее время будут сняты очередные антиковидные ограничения. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Прогноз наших медиков оправдывается. На прошлой и в начале этой недели заболеваемость COVID-19 и ОРВИ резко пошла вниз. Оперативный штаб продолжает готовить решение о снятии части ограничений. Сегодня такие решения мною одобрены и могу анонсировать, что с 6 марта предъявлять QR-коды при посещении объектов общественного питания, аквапарка, зоопарка, фитнес-центров не потребуется. Соответствующие документы в течение этой недели правительством области будут приняты», — сообщил он.

Он уточнил, что рассматривается возможность отмены QR-кодов и в отношении объектов культуры и спорта — с 15 марта.

При этом в регионе продолжают действовать требования соблюдения мер санитарной безопасности.