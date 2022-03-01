Нью-Йорк, США, , 08:28 — REGNUM Шагом Киева к прекращению Вооруженными силами России специальной военной операции по защите Донбасса будет готовность украинских властей к денацификации и демилитаризации. Об этом 1 марта заявил на пресс-конференции постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

Василий Небензя Russiaun.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

«Как только мы получим понимание от украинских властей, что они готовы к демилитаризации и денацификации, это будет шагом к ее (спецоперации ВС РФ — ред.) окончанию», — сказал он в ходе заседания Совбеза ООН.

Также постпред России отметил, что Владимир Зеленский своим действиями продемонстрировал политическую слабость и отсутствие воли, и потому не может сопротивляться радикальным украинским националистам, которые в действительности находятся у власти на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель России при организации Василий Небензя обратился с призывом к ООН отреагировать на размещение украинскими националистами тяжелых вооружений непосредственно в жилых кварталах городов на Украине.