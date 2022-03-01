Хабаровск, 1 марта, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В Хабаровске определили место под строительство нового здания Дальневосточного художественного музея — более 3 га.

Анна Рыжкова ИА REGNUM В музее

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«Определены четыре участка в районе площади Славы. Два находятся в муниципальной собственности, еще два — в частной. Их будем выкупать. Сейчас там неухоженная территория, а появится удобная зеленая зона с современным музейным комплексом», — написал в телеграм-канале губернатор Михаил Дегтярев.

Новый музей будет не выше 15 метров в высоту. Он не закроет виды на Амур со смотровых площадок. Около половины площади будущего комплекса займут выставочные павильоны, остальное — мастерские по реставрации и консервации, арт-пространства, концертный зал.

Как сообщало ИА REGNUM, работы по реставрации диорамы «Огненная дуга» начались в Белгороде. Их проводят специалисты Студии военных художников имени М.Б. Грекова.