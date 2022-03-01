Якутск, 1 марта, 2022, 08:38 — ИА Регнум. До 1 апреля будет сохраняться действие антиковидных ограничений на территории Якутии. Соответствующий указ подписал глава республики Айсен Николаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 марта в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

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Меры направлены на то, чтобы предотвратить распространение COVID-19 в регионе. Тем не менее, ограничения намерены поэтапно смягчать.

С 1 марта на мероприятия учреждений культуры можно пускать 75% посетителей от наполняемости зала. Кроме того, возобновить работу разрешат фудкортам торговых центров и детским развлекательным комнатам. Разрешение работать без временных ограничений получили заведения общепита республики.

Массовые мероприятия пока продолжат проводить только для тех, у кого есть медицинские сертификаты. Для проведение встреч с участием более 100 человек понадобится разрешение главного санитарного врача региона.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в республике составляет около 70%. Первым компонентом привиты 83% жителей региона.