Калуга, , 09:06 — REGNUM Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству для школьников стартовала 1 марта, в ней принимают участие также школьники из Калужской области. Онлайн-состязание пройдет на платформе Учи.ру. В нём могут принять участие ученики 1−9 классов до 31 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском отделении Банка России.

Олимпиада Учи.ру по финансовой грамотности и предпринимательству Cbr.ru

«Задания олимпиады помогут юным калужанам сформировать полезные финансовые привычки, развить предпринимательские качества, а также научат бережному отношению к природе как части культуры потребления. Благодаря сходству с компьютерной игрой формат олимпиады привлекает детей. В 2021 году в олимпиаде по финансовой грамотности приняли участие около шести тысячи школьников из Калужской области», — отметили в главном кредитном учреждении региона.

Участники и победители олимпиады смогут пополнить свои портфолио сертификатами и грамотами, которые появятся в их личных кабинетах на Учи.ру. Школьная олимпиада по финансовой грамотности проводится при содействии Банка России, Минфина России, НИФИ, Минэкономразвития России, Ассоциации развития финансовой грамотности в рамках реализации стратегии повышения финансовой грамотности и в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Читайте ранее в этом сюжете: Калужские школьники повысят финансовую грамотность на онлайн-уроках