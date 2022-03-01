Цюрих, Швейцария, , 08:26 — REGNUM Международная федерация хоккея (IIHF) приостановила участие России и Белоруссии во всех соревнованиях под эгидой организации. Об этом 1 марта сообщили в IIHF.

Хоккей Fanny Schertzer

«Совет IIHF принял решение приостановить участие всех российских и белорусских национальных сборных и клубов в каждой возрастной категории во всех соревнованиях или мероприятиях IIHF до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении.

Также Россию лишили права проведения молодёжного чемпионата мира по хоккею, который должен был пройти в Омске и Новосибирске с 26 декабря 2022 по 5 января 2023 года.

Кроме того, российские хоккеисты пропустят чемпионаты мира среди игроков до 18 лет (в апреле) и до 20 лет (в августе). Российские хоккеистки не смогут сыграть на чемпионате мира (26 августа — 4 сентября), а также на мировом первенстве среди игроков до 18 лет.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по освобождению Украины от фашистов, пришедших к власти в результате переворота в 2014 году и устроивших геноцид жителей Донбасса.