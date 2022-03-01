Прибайкальский район, Бурятия, , 08:26 — REGNUM На льду Байкала в минувшие выходные образовалась трещина длиной более 10 км и шириной от 3 до 10 метров. Глубина озера в этом месте превышает ста метров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Спасатели на льду Байкала ГУ МЧС по Бурятии

В связи с этим жителей и туристов предупредили об опасности передвижения по льду. Днём 26 февраля из-за трещины не смог проехать к берегу автомобиль Toyota Land Cruiser с четырьмя пассажирами. Спасатели выехали на место и организовали временные мостки через трещину.

К вечеру того же дня из аналогичной ситуации были спасены два внедорожника УАЗ, в которых находились 15 пассажиров.

«Автомобилисты следовали от острова Ольхон в н.п. Турка. По предварительной информации, поездка по льду была организована в рамках туристического маршрута одной из коммерческих компаний», — отметили в управлении.

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