Москва, 1 марта, 2022, 08:33 — ИА Регнум. К выходным дням в Москве похолодает, днём будет до 3−4 градусов мороза, сообщил 1 марта научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM 8 марта на улицах Москвы

По его словам, по ночам ожидается мороз до 8−10 градусов. Так, ночью в субботу, 5 марта, будет −3…−8 °С, днём −4…+1 °С. В ночь на воскресенье, 6 марта, ожидается до 5−10 градусов мороза, днём будет −3…+2 °С.

«Уже не только ночные температуры будут отрицательными, но и дневные. Мы от этого отвыкли, конечно», — рассказал Вильфанд ТАСС.

Ранее синоптик отметил, что в столичном регионе до 2 марта будет по-весеннему много солнца, но с 3 марта погода станет более облачной, выпадут небольшие осадки.