Москва, 1 марта 2022, 08:24 — REGNUM Торги по нефти 28 февраля нефть марки Brent на Московской бирже не проводились из-за общей негативной ситуации на финансовых рынках, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
Цена нефти марки Brent на ICE выросла более чем на 3,5% почти до $98 за баррель.
В Иране заявили о почти стопроцентной готовности соглашения с Западом по «ядерной сделке», однако не уточнили, будет ли заключение такой сделки связано с отменой нефтяного эмбарго.
Судя по динамике нефтяных цен, либо не будет, либо эта отмена эмбарго окажет на рынок незначительное влияние.
Накануне очередной министерской встречи ОПЕК и ОПЕК+ генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил в интервью, что «нефтяной рынок находится в осаде», намекнув, что до существенного снижения цен на нефть всё ещё далеко.
Цена нефти Brent, если поднимется выше уровня сопротивления в $98 за баррель, далее может снова вернуться на $100 и выше.
Сегодня, 1 марта, апрельские фьючерсы на нефть Brent подорожали на 4,1%, до $97,97. Апрельские фьючерсы на нефть WTI: выросли на 4,51%, до $95,72 за баррель.
На сегодняшний день ожидается коридор по цене Brent в $97—98 за баррель.
Читайте также: Цены на нефть поднялись выше $102 за баррель