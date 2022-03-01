Москва, 1 марта, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Торги по нефти 28 февраля нефть марки Brent на Московской бирже не проводились из-за общей негативной ситуации на финансовых рынках, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Bureau of Safetyand Environmental Enforcement Добыча нефти

Цена нефти марки Brent на ICE выросла более чем на 3,5% почти до $98 за баррель.

В Иране заявили о почти стопроцентной готовности соглашения с Западом по «ядерной сделке», однако не уточнили, будет ли заключение такой сделки связано с отменой нефтяного эмбарго.

Судя по динамике нефтяных цен, либо не будет, либо эта отмена эмбарго окажет на рынок незначительное влияние.

Накануне очередной министерской встречи ОПЕК и ОПЕК+ генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил в интервью, что «нефтяной рынок находится в осаде», намекнув, что до существенного снижения цен на нефть всё ещё далеко.

Цена нефти Brent, если поднимется выше уровня сопротивления в $98 за баррель, далее может снова вернуться на $100 и выше.

Сегодня, 1 марта, апрельские фьючерсы на нефть Brent подорожали на 4,1%, до $97,97. Апрельские фьючерсы на нефть WTI: выросли на 4,51%, до $95,72 за баррель.

На сегодняшний день ожидается коридор по цене Brent в $97—98 за баррель.

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